Помогите, химия! Распределите по классам соединения, дайте им название. SO4, Mg(PO4)2, H2SiO3, ZnCl2, CaO, Fe, H2SO4, Pb(NO3)2, K2CO3

Химия
Помогите, химия! Распределите по классам соединения, дайте им название. SO4, Mg(PO4)2, H2SiO3, ZnCl2, CaO, Fe, H2SO4, Pb(NO3)2, K2CO3
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Ответ(ы):
Гость:
Оксиды: SO4(оксид серы IV),CaO(оксид кальция) Металлы: Fe(железо) Соли: Mg(PO4)2-сульфат магния            ZnCl2-хлорид цинка            Pb(NO3)2- нитрат свинца            K2CO3-карбонат калия Кислоты:H2SiO3 -кремниевая кислота                 H2SO4- серная кислота  
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