Помогите, химия! Распределите по классам соединения, дайте им название. SO4, Mg(PO4)2, H2SiO3, ZnCl2, CaO, Fe, H2SO4, Pb(NO3)2, K2CO3
Химия
Помогите, химия! Распределите по классам соединения, дайте им название. SO4, Mg(PO4)2, H2SiO3, ZnCl2, CaO, Fe, H2SO4, Pb(NO3)2, K2CO3
Ответ(ы):
Гость:
Оксиды: SO4(оксид серы IV),CaO(оксид кальция) Металлы: Fe(железо) Соли: Mg(PO4)2-сульфат магния ZnCl2-хлорид цинка Pb(NO3)2- нитрат свинца K2CO3-карбонат калия Кислоты:H2SiO3 -кремниевая кислота H2SO4- серная кислота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На полу стоит куб массой 9 кг. Ребро куба равно 12 мм. Какое давление оказывает куб н?? пол? Ответ дайте в паскалях.
Обществознание