7,1 - 0,1234 = P.S ответ у меня есть, но я все равно сомневаюсь)

Математика
7,1 - 0,1234 = P.S ответ у меня есть, но я все равно сомневаюсь)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6,9766 так как 7,1 = 7,1000 И получается что 7,1000                                 -0,1234
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