Деньги могут выполнять функсию средства сбережения ,так как обладают свойством
Экономика
Деньги могут выполнять функсию средства сбережения ,так как обладают свойством
Ответ(ы):
Гость:
деньги могут выполнять функцию средства сбережения ,так как обладают свойством ЛИКВИДНОСТИ
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