Какие нарушения состояния кожи связаны с гиповитаминозами
Биология
Какие нарушения состояния кожи связаны с гиповитаминозами
Ответ(ы):
Гость:
> >Пониженное усвоение витаминов из-за нарушенного процесса всасывания витаминов пищевым каналом при наличии болезней органов пищеварения. >Наличие конкурентных отношений с остальными витаминами или нутриентами. >Наследственные дефекты транспортной и ферментной систем усвоения витаминов из-за утилилизации витаминов, которые поступают с пищей, паразитами кишечника и кишечной микрофлорой. >Нарушение обмена веществ витаминов и образование активных их форм с наследственным или приобретённым генезом. >Нарушения в процессе образования витаминов в транспортной форме. >Несовместимостью некоторых витаминов с лекарственными препаратами.
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