Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ответ!
Биология
Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ответ!
Ответ(ы):
Гость:
Режим питания играет важную роль в усвоении пищи организмом. При приеме пищи весь организм участвует в певаривании белков жиров и углеводов. При стабилизированном режиме питания организм получает нужное количество питательных веществ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык
Запишите существительные в именительном и творительном падежах единственного числа. Используйте предлоги над,под,перед,с.