Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ответ!

Биология

Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ответ!

Автор: Гость