Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ответ!

Биология
Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ответ!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Режим питания играет важную роль в усвоении пищи организмом. При приеме пищи весь организм участвует в певаривании белков жиров и углеводов. При стабилизированном режиме питания организм получает нужное количество питательных веществ.
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