как я защитил свои потребительские права Не большой рассказ
Обществознание
как я защитил свои потребительские права Не большой рассказ
Ответ(ы):
Гость:
«Защита прав потребителей» — исторически сложившееся понятие, введенное Законом о зщите прав потребителей, который был принятым Верховным Советом РФ 7 февраля 1992 года. Оно должно было указывать на начало перестройки российского общества, ориентацию экономики на нужды потребителя, поскольку все ранее действующее законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя и продавца, представленного преимущественно государственными организациями. В дальнейшем Закон Рф О защите прав потребителей претерпел ряд редакций, конкретизировавших его положения. Тем не менее корректность такого названия вызывает сомнения, поскольку целью Закона является установление разумного баланса между непосредственно правами потребителя и интересами продавца (изготовителя, исполнителя). Законы о правах потребителя почитай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените вопрос в скобках словом,обозначающим действие. Голубь(что делать?) 1)кряк??ет,2)чиркает,3)воркует,4)кричит. Составь из них предложение и з...
Биология
Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ...
Окружающий мир
Английский язык