как я защитил свои потребительские права Не большой рассказ

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«Защита прав потребителей» — исторически сложившееся понятие, введенное Законом о зщите прав потребителей, который был принятым Верховным Советом РФ 7 февраля 1992 года. Оно должно было указывать на начало перестройки российского общества, ориентацию экономики на нужды потребителя, поскольку все ранее действующее законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя и продавца, представленного преимущественно государственными организациями. В дальнейшем Закон Рф О защите прав потребителей претерпел ряд редакций, конкретизировавших его положения. Тем не менее корректность такого названия вызывает сомнения, поскольку целью Закона является установление разумного баланса между непосредственно правами потребителя и интересами продавца (изготовителя, исполнителя). Законы о правах потребителя почитай