Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?

Алгебра
Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим коэффициент b
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