Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?
Алгебра
Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим коэффициент b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Гомологами являются: 1) глицерин и этиленгликоль 2) уксусная кислота и уксусный альдегид 3) бутен и бутадиен 4) пропаналь и бутаналь
Русский язык
Русский язык
Замените вопрос в скобках словом,обозначающим действие. Голубь(что делать?) 1)кряк??ет,2)чиркает,3)воркует,4)кричит. Составь из них предложение и з...