Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?

Алгебра

Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?

Автор: Гость