Стрелок делает 50 выстрелов.попадает 45.какая относительная частота

Алгебра
Стрелок делает 50 выстрелов.попадает 45.какая относительная частота
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()Относительная Частота  _________________ Ответ 
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