Отгадай загадку: Определяю я предметы они со мной весьма приметны я украшаю вашу речь, меня вам надо знать , беречь.

Русский язык

Отгадай загадку: Определяю я предметы они со мной весьма приметны я украшаю вашу речь, меня вам надо знать , беречь.

Автор: Гость