Отгадай загадку: Определяю я предметы они со мной весьма приметны я украшаю вашу речь, меня вам надо знать , беречь.
Русский язык
Отгадай загадку: Определяю я предметы они со мной весьма приметны я украшаю вашу речь, меня вам надо знать , беречь.
Ответ(ы):
Гость:
это прилагательное................
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