Решить уравнение через дискрименант х^2 +12+22=0
Алгебра
Решить уравнение через дискрименант х^2 +12+22=0
Ответ(ы):
Гость:
X²+12+22=0 D=-12²-4*22=144-88=56 X1=-12+56/2=22 X2=-12-56/2=-34 Ответ:x1=22,x2=-34
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