Сравнить десятичные дроби поразрядно 1)4,899 и 4,9 2) 8,205 и 18,205 3)7,5 и 7,4 4) 5,703 и 5,69 5) 3,607 и 3,608 6)2,057 и 2,067 7)0,0084 и 0,084 8) 0,3669 и 0,3619 9) 40,3702 и 41,37

Математика

Сравнить десятичные дроби поразрядно 1)4,899 и 4,9 2) 8,205 и 18,205 3)7,5 и 7,4 4) 5,703 и 5,69 5) 3,607 и 3,608 6)2,057 и 2,067 7)0,0084 и 0,084 8) 0,3669 и 0,3619 9) 40,3702 и 41,37

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