Сравнить десятичные дроби поразрядно 1)4,899 и 4,9 2) 8,205 и 18,205 3)7,5 и 7,4 4) 5,703 и 5,69 5) 3,607 и 3,608 6)2,057 и 2,067 7)0,0084 и 0,084 8) 0,3669 и 0,3619 9) 40,3702 и 41,37
Математика
Сравнить десятичные дроби поразрядно 1)4,899 и 4,9 2) 8,205 и 18,205 3)7,5 и 7,4 4) 5,703 и 5,69 5) 3,607 и 3,608 6)2,057 и 2,067 7)0,0084 и 0,084 8) 0,3669 и 0,3619 9) 40,3702 и 41,37
Ответ(ы):
Гость:
1)4,899 < 4,9 2) 8,205 < 18,205 3)7,5 >7,4 4) 5,703>5,69 5) 3,607 < 3,608 6)2,057 < 2,067 7)0,0084 <0,084 8) 0,3669 >0,3619 9) 40,3702 < 41,37
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадай загадку: Определяю я предметы они со мной весьма приметны я украшаю вашу речь, меня вам надо знать , беречь.