Помогите разложить на множители :1)(8a^3-27b^3)-2a(4a^2-9b^2);2)(64a^3+125b^3)+5b(16a^2-25b^2);3)(a^3+b^3)+(a+b)^2;4)(a^3-b^3)+(a-b)^2

Алгебра
Помогите разложить на множители :1)(8a^3-27b^3)-2a(4a^2-9b^2);2)(64a^3+125b^3)+5b(16a^2-25b^2);3)(a^3+b^3)+(a+b)^2;4)(a^3-b^3)+(a-b)^2
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Ответ(ы):
Гость:
1) (2a - 3b)(4a² + 6ab + 9b²) - 2a(2a - 3b)(2a + 3b) = (2a-3b)(4a²+6ab+9b²-4a²-6ab)= =9b² (2a - 3b) 2) ( 4a + 5b)(16a² - 20ab + 25b²) + 5b(4a - 5b)(4a + 5b) = (4a + 5b)(16a²-20ab+25b²+20ab - 25b²) = 16a²(4a + 5b) 3)( a + b)(a² - ab + b²) + (a + b)(a + b) =(a+b)(a² - ab + b² + a + b) 4) (a - b)(a² +ab + b²) + (a - b)(a - b) = (a- b)( a² + ab + b² + a - b)
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