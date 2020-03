Распредели все слова в 2 группы: открытый и закрытый слог. big, take, like, mug, flag, five, add, ink, save, lake, carrot, cabbage, jump, skip, cake, fine

