Распредели все слова в 2 группы: открытый и закрытый слог. big, take, like, mug, flag, five, add, ink, save, lake, carrot, cabbage, jump, skip, cake, fine
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Распредели все слова в 2 группы: открытый и закрытый слог. big, take, like, mug, flag, five, add, ink, save, lake, carrot, cabbage, jump, skip, cake, fine
Ответ(ы):
Гость:
открытый take like five save lake cake fine закрытый big mug flag add ink carrot cabbage jump skip
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