В какой среде обитает горох

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Горох посевной — Pisum sativum L. Это растение относится к семейству бобовых и является однолетним. Цветение — июнь-июль. Отличительные признаки гороха У него полегающий слабый стебель и корневая система стержневого типа. Стебель не полегает у штамбовых видов растения. Длина стебля от 20 до 250 см. Листья с 1-3 парами листочков заканчиваются ветвистыми длинными усиками, которые необходимы, чтобы горох посевной цеплялся за прочие растения. Прилистники большого размера. У цветков имеется венчик мотылькового вида. Трёхрёбрый столбик в цветке является отличительным родовым признаком. У столбика снизу находится желобок, а вверху пучок волосков. Цвет листочков сизо-зелёный из-за наличия воскового налёта. Цветки парами или по одному находятся в пазухах листьев. Длина цветков от 1,5 до 3,5 см., венчик белый, иногда розовый, желтоватый, лиловый или красноватый. Растение является самоопыляющимся, но если лето сухое и жаркое, то перекрестное опыление тоже используется. Плод боб, чаще всего прямой, иногда выгнутый. Длина боба от 3 до 15 см. Кожура белая или бледно-зелёная.