Известно что турист прошёл некоторое расстояние с постоянной скоростью. Если бы он шёл с той же скоростью на 1 ч больше, то прошёл бы 25 км, а если бы он шёл на 1 ч меньше, то прошёл бы 15 км. На сколько времени больше затратил...

Математика

Известно что турист прошёл некоторое расстояние с постоянной скоростью. Если бы он шёл с той же скоростью на 1 ч больше, то прошёл бы 25 км, а если бы он шёл на 1 ч меньше, то прошёл бы 15 км. На сколько времени больше затратил бы турист на путь в 25 км, чем на путь в 15 км? Какое расстояние прошёл бы турист за 2 ч? С какой скоростью двигался турист? За сколько часов турист проходит 20 км?

Автор: Гость