Известно что турист прошёл некоторое расстояние с постоянной скоростью. Если бы он шёл с той же скоростью на 1 ч больше, то прошёл бы 25 км, а если бы он шёл на 1 ч меньше, то прошёл бы 15 км. На сколько времени больше затратил...
Математика
Известно что турист прошёл некоторое расстояние с постоянной скоростью. Если бы он шёл с той же скоростью на 1 ч больше, то прошёл бы 25 км, а если бы он шёл на 1 ч меньше, то прошёл бы 15 км. На сколько времени больше затратил бы турист на путь в 25 км, чем на путь в 15 км? Какое расстояние прошёл бы турист за 2 ч? С какой скоростью двигался турист? За сколько часов турист проходит 20 км?
Ответ(ы):
Гость:
1) 25 - 15 = 10 км разница на 2 часа, т.е. путь на 25 км он затратит больше на 2 часа, чем путь в 15 км 2) 10 : 2 = 5 км/ч скорость 3) 5 * 2 = 10 км прошел бы за 2 часа 4) 20 : 5 = 4 часа потратит на 20 км
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