1 1/3×1/3+1/6 / 1/2+1/3-1/6
Математика
1 1/3×1/3+1/6 / 1/2+1/3-1/6
Ответ(ы):
Гость:
1 1/3×1/3+1/6 / 1/2+1/3-1/6=11/18 / 2/3=11/12 Подробное решение по действиям: 1 1/3×1/3=4/3×1/3=4/9 4/9+1/6=16/36+6/36=22/36=11/18 1/2+1/3-1/6=3/6+2/6-1/6=(3+2-1)/6=4/6=2/3 11/18÷2/3=11/18×3/2=11/6×1/2=11/12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Известно что турист прошёл некоторое расстояние с постоянной скоростью. Если бы он шёл с той же скоростью на 1 ч больше, то прошёл бы 25 км, а если...
Қазақ тiлi
Срочно нада 2 слова на казахском языке өздік етіс,өзгілік етіс,ырықсыз етіс және ө??тақ етіс заранее спасибо