Решите неравенство изобразить множество решений на координатор прямой 4(3+x)-(x-1)lt;2x+5
Математика
Решите неравенство изобразить множество решений на координатор прямой 4(3+x)-(x-1)lt;2x+5
Ответ(ы):
Гость:
12 + 4х - х +1 < 2х + 5 13+3х<2х+5 х<-8
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