Сначала было 3 голубя а потом прилетели ещё 2 но 1 голубь улетел.Сколько стало голубей когда прилетели ещё. 2 голубя?Сколько осталось голубей когда 1 улетел?
Математика
Сначала было 3 голубя а потом прилетели ещё 2 но 1 голубь улетел.Сколько стало голубей когда прилетели ещё. 2 голубя?Сколько осталось голубей когда 1 улетел?
Ответ(ы):
Гость:
3+2=5(г)-стало 5-1=4(г)-стало после того как 1 улетел 4+2=6(г)-стало после то го как прилетели 2 голубя 6-1=5(г)- осталось
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