Сначала было 3 голубя а потом прилетели ещё 2 но 1 голубь улетел.Сколько стало голубей когда прилетели ещё. 2 голубя?Сколько осталось голубей когда 1 улетел?

Математика

Сначала было 3 голубя а потом прилетели ещё 2 но 1 голубь улетел.Сколько стало голубей когда прилетели ещё. 2 голубя?Сколько осталось голубей когда 1 улетел?

Автор: Гость