Решите с помощью уравнения задачу б.) саша задумал число если из этого числа вычес??ь 91 и к полученной разности прибавить 37 то получится 46 какое число задумал саша

Гость: Гость:

Составим уравнение: пусть задуманное число= х, тогда (х-91)+37=46 (там наверно можно и без скобок, но мне так легче было решать) х-91=46-37 х-91=9 х=9+91 х=100 Ответ Саша задумал число 100 Если захочешь проверить, просто подставь 100 вместо х Удачи ;)