Из двух городов между которыми 240 км пути одновременно в одном направлении выехал?? автомобиль и автобус. скорость автомобиля 80 км /ч, а автобуса 56км /ч. сколько км пути будет между ними через 2 часа?
Математика
Из двух городов между которыми 240 км пути одновременно в одном направлении выехал?? автомобиль и автобус. скорость автомобиля 80 км /ч, а автобуса 56км /ч. сколько км пути будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы):
Гость:
1) 80 - 56 = 24 км/ч скорость отставания 2) 24 * 2 = 48 км проедут за 2 часа 3) 240 - 48 = 192 км будет между ними
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