Из двух городов между которыми 240 км пути одновременно в одном направлении выехал?? автомобиль и автобус. скорость автомобиля 80 км /ч, а автобуса 56км /ч. сколько км пути будет между ними через 2 часа?

Математика

Из двух городов между которыми 240 км пути одновременно в одном направлении выехал?? автомобиль и автобус. скорость автомобиля 80 км /ч, а автобуса 56км /ч. сколько км пути будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость