ABCD - параллелограмм A(-4;-2) B(2;6) D(4;8) O- точка пересечения диагоналей НАЙТИ : Координаты середины CO
Геометрия
ABCD - параллелограмм A(-4;-2) B(2;6) D(4;8) O- точка пересечения диагоналей НАЙТИ : Координаты середины CO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как то так немного намазала но разберешься
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Прошу переведите на русский.Now clean the bkackboard.Dont sit over there!Work with your classmate.Dont brush your hair!Read yor English book.And co...