ABCD - параллелограмм A(-4;-2) B(2;6) D(4;8) O- точка пересечения диагоналей НАЙТИ : Координаты середины CO

Геометрия
ABCD - параллелограмм A(-4;-2) B(2;6) D(4;8) O- точка пересечения диагоналей НАЙТИ : Координаты середины CO
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Гость:
Вот как то так немного намазала но разберешься
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