Аист может лететь со скоростью 600 м/мин. Какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с? Запиши скорость полёта аиста в разных единицах. Пожалуйста, помогите, пропустила из за актировок новую тему(
Математика
Аист может лететь со скоростью 600 м/мин. Какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с? Запиши скорость полёта аиста в разных единицах. Пожалуйста, помогите, пропустила из за актировок новую тему(
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