Аист может лететь со скоростью 600 м/мин. Какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с? Запиши скорость полёта аиста в разных единицах. Пожалуйста, помогите, пропустила из за актировок новую тему(

Математика

Аист может лететь со скоростью 600 м/мин. Какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с? Запиши скорость полёта аиста в разных единицах. Пожалуйста, помогите, пропустила из за актировок новую тему(

Автор: Гость