Аквариум имеет форму прямоугольного параллепипеда ширина которого 36 см длинна 40 ??м высота 30 см . сколько раз придется наполнить водой трехлитровую банку чтобы с ее помощью наполнить аквариум 25 см в высоту

Математика

Аквариум имеет форму прямоугольного параллепипеда ширина которого 36 см длинна 40 ??м высота 30 см . сколько раз придется наполнить водой трехлитровую банку чтобы с ее помощью наполнить аквариум 25 см в высоту

Автор: Гость