Аквариум имеет форму прямоугольного параллепипеда ширина которого 36 см длинна 40 ??м высота 30 см . сколько раз придется наполнить водой трехлитровую банку чтобы с ее помощью наполнить аквариум 25 см в высоту
Математика
Аквариум имеет форму прямоугольного параллепипеда ширина которого 36 см длинна 40 ??м высота 30 см . сколько раз придется наполнить водой трехлитровую банку чтобы с ее помощью наполнить аквариум 25 см в высоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*40*25 =36000cм^3 в 1 литре 1000см^3 в банке 3 литра следовательно 36/3=12 банок нужно для того чтобы наполнить аквариум до высоты в 25 см
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