Алёша вошёл в комнату и увидел что прямо напротив него находится большое окно сле??а вдоль стены комод и диван а справа книжный шкаф и письменный стол.Алеша подошёл к окну встал к нему спиной и увидел :а)слева от себя диван а п...

Математика

Алёша вошёл в комнату и увидел что прямо напротив него находится большое окно сле??а вдоль стены комод и диван а справа книжный шкаф и письменный стол.Алеша подошёл к окну встал к нему спиной и увидел :а)слева от себя диван а перед собой шкаф.б) слева от себя шкаф а справа диван .в) слева от себя стол справа шкаф а перед собой дверь

Автор: Гость