Алёша вошёл в комнату и увидел что прямо напротив него находится большое окно сле??а вдоль стены комод и диван а справа книжный шкаф и письменный стол.Алеша подошёл к окну встал к нему спиной и увидел :а)слева от себя диван а п...
Математика
Алёша вошёл в комнату и увидел что прямо напротив него находится большое окно сле??а вдоль стены комод и диван а справа книжный шкаф и письменный стол.Алеша подошёл к окну встал к нему спиной и увидел :а)слева от себя диван а перед собой шкаф.б) слева от себя шкаф а справа диван .в) слева от себя стол справа шкаф а перед собой дверь
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ б)
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