AM — медиана треугольника ABC. Найдите величину угла ACB (в градусах) треугольника, ес??и MAB=70, AMC=140∘
Математика
AM — медиана треугольника ABC. Найдите величину угла ACB (в градусах) треугольника, ес??и MAB=70, AMC=140∘
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AMB=140, => угол ABM равен 20 (180-20-140) => треугольник равнобедренный (AB=BM) => AMC равнобедренный => /_ AMC = /_ MCA => (180-40)/2=70
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