Аня прочитала за 6 мин 4 страницы книги. Сколько страниц она прочитает за час?
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Аня прочитала за 6 мин 4 страницы книги. Сколько страниц она прочитает за час?
Ответ(ы):
Гость:
60:6*4=40с. Ответ:40 страниц.
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