а)площадь поверхности земли равна 510800000км площадь океанов на 212000000большеплощади суши какова площадь суши?какова площадь океанов? в)площадь тихого океана 4000000км меньше площади всех остальных океанов земли какова площа...
Математика
а)площадь поверхности земли равна 510800000км площадь океанов на 212000000большеплощади суши какова площадь суши?какова площадь океанов? в)площадь тихого океана 4000000км меньше площади всех остальных океанов земли какова площадь тихого океана? воспользуйся результатом предыдущей задачи помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+212 000 000=510 800 000 2х=510 800 000-212 000 000 х=298 800 000/2 х=149 400 000км суша 149 400 000+212 000 000=361 400 000км океаны 2) 361 400 000-х=4 000 000 х=361 400 000-4 000 000 х=357 400 000км площадь Тихого океана
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