а)площадь поверхности земли равна 510800000км площадь океанов на 212000000большеплощади суши какова площадь суши?какова площадь океанов? в)площадь тихого океана 4000000км меньше площади всех остальных океанов земли какова площа...

Математика

а)площадь поверхности земли равна 510800000км площадь океанов на 212000000большеплощади суши какова площадь суши?какова площадь океанов? в)площадь тихого океана 4000000км меньше площади всех остальных океанов земли какова площадь тихого океана? воспользуйся результатом предыдущей задачи помогите

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