Астры загорались ярким холодным костром рябины гнулись под тяжестью спелых ягод ??лёны озябли и пожелтели осины шелестели алыми листьями. определи начало и конец каждого предложения придумай заголовок спиши обозначая границы пр...

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Астры загорались ярким холодным костром рябины гнулись под тяжестью спелых ягод ??лёны озябли и пожелтели осины шелестели алыми листьями. определи начало и конец каждого предложения придумай заголовок спиши обозначая границы предложений. срочно помагитье пожалуста

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