Автобус ехал 3 ч со скоростью 54 км/ч оказалось что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу что бы преодалеть путь за 2 ч?

Математика
Автобус ехал 3 ч со скоростью 54 км/ч оказалось что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу что бы преодалеть путь за 2 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54*3=162 км проехал автобус 2)весь путь х 9/14х=162км Х=162:9/14 Х=252км весь путь 3)252:2=127км /ч с такой скоростью надо ехать
Гость:
3*54=162(км)-проехал он за 3ч 162=9/14 14/14=162:9+14=252(км)весь путь 252:2=126(км/ч)-должен проехать автобус за 2часа. Ответ:252км,126км/ч
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