Автобус ехал 3 ч со скоростью 54 км/ч оказалось что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу что бы преодалеть путь за 2 ч?

Математика

Автобус ехал 3 ч со скоростью 54 км/ч оказалось что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу что бы преодалеть путь за 2 ч?

Автор: Гость