Автобус ехал до обеда 3 ч и после обеда 4 ч со скоростью 60 км/ч. Какой путь проехал автобус за это время? Решите задачу двумя способами.
Математика
Автобус ехал до обеда 3 ч и после обеда 4 ч со скоростью 60 км/ч. Какой путь проехал автобус за это время? Решите задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3=180км проехал автобус до обеда 60*4=240км проехал автобус после обеда 180+240=420км проехал автобус за все время ================= 3+4=7ч автобус был в пути 60*7=420км проехал автобус за все время
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