Автомобиль проехал 300км что составляет 3/7 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?
Математика
Автомобиль проехал 300км что составляет 3/7 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300×7=2100(км)-нужно проехать 2)2100-300=1800(км)-осталось
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