Автомобиль проехал 300км что составляет 3/7 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?

Математика

Автомобиль проехал 300км что составляет 3/7 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?

Автор: Гость