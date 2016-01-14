Бабушка испекла 30 пирожков с мясом и капустой.Сколько было пирожков с капустой,ес??и их на 2 пирожка больше,чем с мясом?

Математика

Бабушка испекла 30 пирожков с мясом и капустой.Сколько было пирожков с капустой,ес??и их на 2 пирожка больше,чем с мясом?

Автор: Гость