Больше,меньше или равно 4м 2дм .....42см 2дм 6 см.......206см 28м..........280дм 7м.....70см 740мм.....74дм 830мм....83см 341дм....34м 10см 903см.....9м30см 36дм5см....3м6дм5см 63дм2см......6м3дм20мм
Математика
Больше,меньше или равно 4м 2дм .....42см 2дм 6 см.......206см 28м..........280дм 7м.....70см 740мм.....74дм 830мм....83см 341дм....34м 10см 903см.....9м30см 36дм5см....3м6дм5см 63дм2см......6м3дм20мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не стала все переписывать >,<,=,>,<,=,=,<,=,=
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
ПОМОГИТЕ!!!SOS!!! 40 БАЛЛОВ!!!! Решите пожалуйста В СТОЛБИК (!) три примера : 11,34 : 42 ; 3,198 : 26 ; 453,2 : 22
Математика