ПОМОГИТЕ!!!SOS!!! 40 БАЛЛОВ!!!! Решите пожалуйста В СТОЛБИК (!) три примера : 11,34 : 42 ; 3,198 : 26 ; 453,2 : 22
Математика
ПОМОГИТЕ!!!SOS!!! 40 БАЛЛОВ!!!! Решите пожалуйста В СТОЛБИК (!) три примера : 11,34 : 42 ; 3,198 : 26 ; 453,2 : 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1134:42равно 27,3198:26равно 123,4532:22равно 206
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