ПОМОГИТЕ!!!SOS!!! 40 БАЛЛОВ!!!! Решите пожалуйста В СТОЛБИК (!) три примера : 11,34 : 42 ; 3,198 : 26 ; 453,2 : 22

Математика

ПОМОГИТЕ!!!SOS!!! 40 БАЛЛОВ!!!! Решите пожалуйста В СТОЛБИК (!) три примера : 11,34 : 42 ; 3,198 : 26 ; 453,2 : 22

Автор: Гость