Известно что если к первому числу прибавить 210 то сумма будет равна второму числу . Если ко второму числу прибавить 580 то сумма будет в 3 раза больше первого числа , найдите эти числа
Математика
Известно что если к первому числу прибавить 210 то сумма будет равна второму числу . Если ко второму числу прибавить 580 то сумма будет в 3 раза больше первого числа , найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система: х + 210 = у у + 580 = 3х 210 - у = -х 580 + у = 3х Добавляем одну систему к другой: 790 = 2х 580 + у = 3х х= 395 580 + у = 3*395 = 1185 х=395 у= 605 Ответ: 395 и 605
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