Известно что если к первому числу прибавить 210 то сумма будет равна второму числу . Если ко второму числу прибавить 580 то сумма будет в 3 раза больше первого числа , найдите эти числа

Математика

Известно что если к первому числу прибавить 210 то сумма будет равна второму числу . Если ко второму числу прибавить 580 то сумма будет в 3 раза больше первого числа , найдите эти числа

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