Напишите пожалуйста образ Сергея Сыроежкина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Среди советских фильмов, запомнившихся и полюбившихся миллионам детей и взрослых, была экранизация повестей Велтистова «Приключения Электроника». Хотя сюжет уже к моменту съёмок устарел на добрых лет десять, а в наше время кажется и вовсе архаичным, в этой трёхсерийной картине проходит целая галерея запоминающихся характеров. Рыжий одноклассник Сергея Сыроежкина появляется лишь в нескольких эпизодах. Чижиков, которого по ошибке несколько раз называют Рыжиковым, а он возмущается и поправляет забывчивую одноклассницу, сыгранную Оксаной Фандерой. Потом она стала второй в самом первом советском конкурсе красоты, освоила актёрскую профессию на профессиональном уровне и снялась в большом количестве фильмов. Большую карьеру в кино рыжий-конопатый мальчик не сделал, в его жизни появился более серьёзный конкурент — музыка. Ради неё он стал отказываться от предложений сняться в других фильмах. Женя Лившиц вырос, стал музыкантом и в наши дни играет в Дюссельдорфском симфоническом оркестре на ксилофоне и родственных ему ударных инструментах. Ответ: Чижиков.