Пройдя 2/7 всей дистанции, спортсмен был в 700 м от финиша. Какова длина всей дистанции?
Математика
Пройдя 2/7 всей дистанции, спортсмен был в 700 м от финиша. Какова длина всей дистанции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить через пропорцию. 700 м - 5/7 Х м - 7/7 х = 700 × 7/7 ÷ 5/7 = 980 метров - длина всей дистанции.
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