Пройдя 2/7 всей дистанции, спортсмен был в 700 м от финиша. Какова длина всей дистанции?

Математика

Пройдя 2/7 всей дистанции, спортсмен был в 700 м от финиша. Какова длина всей дистанции?

Автор: Гость