Твіт-опис "вербові котики"

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Твіт-опис "вербові котики"
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Автор: Гость
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Гость:
Верба — одне з найпоширеніших дерев в Україні й одне з найулюбленіших, бо про вербу та калину складено дуже багато пісень, а ще кажуть: «Без верби і калини нема України».  Ще довкола лежить сніг, а верба вже віщує весну. Є така приповідка: «Зацвіла верба — прийшла весна». Пухнасті вербові котики — це така вражаюча дивовижа, що до кожної сіренької чи біленької бруньки приглядаєшся: чи не зблиснуть там оченята, бо котики ж!  Про вербу існує безліч повір'їв, легенд, приказок, різних оповідок. З народних уст можна почути ліричні розповіді про вербу, яка є символом родючої сили, пробудження природи, України, батьківщини. А ще розповідають різні страшні історії про старі сухі верби, в дуплах яких поселяється нечиста сила. 
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