Твіт-опис "вербові котики"
Українська мова
Твіт-опис "вербові котики"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верба — одне з найпоширеніших дерев в Україні й одне з найулюбленіших, бо про вербу та калину складено дуже багато пісень, а ще кажуть: «Без верби і калини нема України». Ще довкола лежить сніг, а верба вже віщує весну. Є така приповідка: «Зацвіла верба — прийшла весна». Пухнасті вербові котики — це така вражаюча дивовижа, що до кожної сіренької чи біленької бруньки приглядаєшся: чи не зблиснуть там оченята, бо котики ж! Про вербу існує безліч повір'їв, легенд, приказок, різних оповідок. З народних уст можна почути ліричні розповіді про вербу, яка є символом родючої сили, пробудження природи, України, батьківщини. А ще розповідають різні страшні історії про старі сухі верби, в дуплах яких поселяється нечиста сила.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Четыре последовательных натуральных числа таковы что произведение двух больших ??з них на 90 больше , чем произведение двух меньших. Найдите меньше...
Химия
Раствор средней соли, окрашивающей пламя в желтый цвет, добавили к раствору хлори??а алюминия. При этом выделился осадок белого цвета и бесцветный ...