Сделайте морфологический разбор числительных : одиннадцать и пятьдесят шесть

Гость: Гость:

Начальная форма: ОДИННАДЦАТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: одиннадцать, одиннадцати, одиннадцатью. Начальная форма: ПЯТЬДЕСЯТ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: пятьдесят, пятидесяти, пятьюдесятью Начальная форма: ШЕСТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: шесть, шести, шестью