Сделайте морфологический разбор числительных : одиннадцать и пятьдесят шесть
Русский язык
Сделайте морфологический разбор числительных : одиннадцать и пятьдесят шесть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ОДИННАДЦАТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: одиннадцать, одиннадцати, одиннадцатью. Начальная форма: ПЯТЬДЕСЯТ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: пятьдесят, пятидесяти, пятьюдесятью Начальная форма: ШЕСТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: шесть, шести, шестью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Четыре последовательных натуральных числа таковы что произведение двух больших ??з них на 90 больше , чем произведение двух меньших. Найдите меньше...
Химия
Раствор средней соли, окрашивающей пламя в желтый цвет, добавили к раствору хлори??а алюминия. При этом выделился осадок белого цвета и бесцветный ...
Русский язык