Сделайте морфологический разбор числительных : одиннадцать и пятьдесят шесть

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Сделайте морфологический разбор числительных : одиннадцать и пятьдесят шесть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ОДИННАДЦАТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: одиннадцать, одиннадцати, одиннадцатью. Начальная форма: ПЯТЬДЕСЯТ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: пятьдесят, пятидесяти, пятьюдесятью Начальная форма: ШЕСТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: шесть, шести, шестью
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