Четыре последовательных натуральных числа таковы что произведение двух больших ??з них на 90 больше , чем произведение двух меньших. Найдите меньшее из этих чисел.
Алгебра
Четыре последовательных натуральных числа таковы что произведение двух больших ??з них на 90 больше , чем произведение двух меньших. Найдите меньшее из этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х наименьшее натуральное число, тогда х+1,х+2,х+3 остальные последовательные числа (Х+2)(х+3)=х(х+1)+90 Х=14 Х+1=15
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