Четыре последовательных натуральных числа таковы что произведение двух больших ??з них на 90 больше , чем произведение двух меньших. Найдите меньшее из этих чисел.

Алгебра

Четыре последовательных натуральных числа таковы что произведение двух больших ??з них на 90 больше , чем произведение двух меньших. Найдите меньшее из этих чисел.

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