Раствор средней соли, окрашивающей пламя в желтый цвет, добавили к раствору хлори??а алюминия. При этом выделился осадок белого цвета и бесцветный газ,с резким, удушающим запахом. Определите о какой соли идет речь. В первом по...

Химия

Раствор средней соли, окрашивающей пламя в желтый цвет, добавили к раствору хлори??а алюминия. При этом выделился осадок белого цвета и бесцветный газ,с резким, удушающим запахом. Определите о какой соли идет речь. В первом поле укажите молекулярную формулу соли (используя только латиницу). Во втором поле укажите сумму всех коэффициентов уравнения описанного превращения.

Автор: Гость