Раствор средней соли, окрашивающей пламя в желтый цвет, добавили к раствору хлори??а алюминия. При этом выделился осадок белого цвета и бесцветный газ,с резким, удушающим запахом. Определите о какой соли идет речь. В первом по...
Химия
Раствор средней соли, окрашивающей пламя в желтый цвет, добавили к раствору хлори??а алюминия. При этом выделился осадок белого цвета и бесцветный газ,с резким, удушающим запахом. Определите о какой соли идет речь. В первом поле укажите молекулярную формулу соли (используя только латиницу). Во втором поле укажите сумму всех коэффициентов уравнения описанного превращения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если добавить NaOH, то будет белый осадок, но нет газа
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