Составь красивый рассказ на тему "Живописная Молдова".Заранее спасибо!

Литература
Составь красивый рассказ на тему "Живописная Молдова".Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молдова - очень красивая страна! Она богата своими природными красотами - кодры, заповедники, холма и поля - все удивляет своей красотой. Я люблю наблюдать красоту пейзажей. Наша страна славится богатыми садами и полями, в которых осенью собирают щедрые урожаи фруктов и овощей. Много памятников архитектуры в разных городах рассказывают о богатой истории нашей республики. Это Сорокская крепость, монастырь Каприяна, Старый Оргеев и много других. Река Днестр, протекающая вдоль страны, открывает много живописных уголков и пляжей. Столица Молдовы - город Кишинев. Мне нравится моя страна, я горжусь ею.
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