Помогите,пожалуйста:* Буду очень благодарна,плиз*-* 7tgx-8ctgx+10=0
Алгебра
Помогите,пожалуйста:* Буду очень благодарна,плиз*-* 7tgx-8ctgx+10=0
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