Состав и напиши словосочетания с именами прилагательным данными скобках,Укажи род,СЕНО(ДУШИСТЫЙ),КАРТИНА(ЧУДЕСНЫЙ),БЕЛКА(ПУШИСТЫЙ),БЕСЕДА(ЖИВОЙ),ПЯТНО( ЖИРНЫЙ),КАМЫШ(ЧУТКИЙ),МУЖЧИНА(ПОЖИЛОЙ),ДОЖДЬ(ЧАСТЫЙ),ДОМ(ЖИЛОЙ), подчеркну ...

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Состав и напиши словосочетания с именами прилагательным данными скобках,Укажи род,СЕНО(ДУШИСТЫЙ),КАРТИНА(ЧУДЕСНЫЙ),БЕЛКА(ПУШИСТЫЙ),БЕСЕДА(ЖИВОЙ),ПЯТНО( ЖИРНЫЙ),КАМЫШ(ЧУТКИЙ),МУЖЧИНА(ПОЖИЛОЙ),ДОЖДЬ(ЧАСТЫЙ),ДОМ(ЖИЛОЙ), подчеркну сочетания шипящих с гласнимы.

Автор: Гость