Состав и напиши словосочетания с именами прилагательным данными скобках,Укажи род,СЕНО(ДУШИСТЫЙ),КАРТИНА(ЧУДЕСНЫЙ),БЕЛКА(ПУШИСТЫЙ),БЕСЕДА(ЖИВОЙ),ПЯТНО( ЖИРНЫЙ),КАМЫШ(ЧУТКИЙ),МУЖЧИНА(ПОЖИЛОЙ),ДОЖДЬ(ЧАСТЫЙ),ДОМ(ЖИЛОЙ), подчеркну ...
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Состав и напиши словосочетания с именами прилагательным данными скобках,Укажи род,СЕНО(ДУШИСТЫЙ),КАРТИНА(ЧУДЕСНЫЙ),БЕЛКА(ПУШИСТЫЙ),БЕСЕДА(ЖИВОЙ),ПЯТНО( ЖИРНЫЙ),КАМЫШ(ЧУТКИЙ),МУЖЧИНА(ПОЖИЛОЙ),ДОЖДЬ(ЧАСТЫЙ),ДОМ(ЖИЛОЙ), подчеркну сочетания шипящих с гласнимы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ду ши стое сено, жи рное пятно - ср.род, чу десная картина, пу ши стая белка, жи вая беседа - жен.род, чу ткий камыш, по жи лой мужчина, ча стый дождь, жи лой дом - муж.род
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