Сколько башен имеет Московский Кремль

Другие предметы
Сколько башен имеет Московский Кремль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Московский Кремль имеет 20 башен . Три башни (Беклемишевская, Водовзводная и Угловая Арсенальная), стоящие в углах треугольника, имеют круглое сечение, остальные — квадратное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сделайте пожалуйста 21 задание очень срочно Заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Напишите 5 сложносочененых , 5 сложно подчиненных предложений из рассказа Горьког?? старуха Изергиль
Ответить
Математика
Дано неравенство: x^3+6x^2+(28x^2+2x-10)/(x-5)<=2. В ответе (-беск;-2]; 0; [1;5]. Но разве 5 входит в ОД????
Ответить
Математика
Задача:электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23: 59.сколько раз за сутк?? в наборе цифр на табло этих часов участвуют только цифры ...
Ответить
Математика
Помогите пожл срочно(( Сколько мешков потребуется для того,чтобы 336кг риса расфасовать по 3 кг?
Ответить