Сколько башен имеет Московский Кремль
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Сколько башен имеет Московский Кремль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Московский Кремль имеет 20 башен . Три башни (Беклемишевская, Водовзводная и Угловая Арсенальная), стоящие в углах треугольника, имеют круглое сечение, остальные — квадратное.
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