Дано неравенство: x^3+6x^2+(28x^2+2x-10)/(x-5)lt;=2. В ответе (-беск;-2]; 0; [1;5]. Но разве 5 входит в ОД????

Математика

Дано неравенство: x^3+6x^2+(28x^2+2x-10)/(x-5)lt;=2. В ответе (-беск;-2]; 0; [1;5]. Но разве 5 входит в ОД????

Автор: Гость