Дано неравенство: x^3+6x^2+(28x^2+2x-10)/(x-5)lt;=2. В ответе (-беск;-2]; 0; [1;5]. Но разве 5 входит в ОД????
Математика
Дано неравенство: x^3+6x^2+(28x^2+2x-10)/(x-5)lt;=2. В ответе (-беск;-2]; 0; [1;5]. Но разве 5 входит в ОД????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно там круглая скобка. Если нет, то опечатка.
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