Про пролісок текст-опис

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Ледве на весні сходить сніг і оголюеться земля піднімають свої голівки проліски.Це маленькі яскраво-сині або сніжно білі квіточки.дуже схожі на дзвіночки нахилені додолу з насичено-зеленими вузькими листочками.У лісі вони ростуть цілими галявинами.Сині нагадують глибоке лісне озеро.А білі сложі на островок свіжого нерозталого снігу. Ось такі гарні весняні квіточки ростуть у нас в Україні.(єто можно не писать)....