Карбид алюминия-метан-ацителен-этилен-этан

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Al₄C₃ + 12H₂O → 3CH₄ + 4Al(OH)₃ 2CH₄ (при высокой температуре, примерно 1500⁰С) →СH≡CH + 3H₂ CH≡CH + H₂ (Ni, PbSO₄) → CH₂=CH₂ CH₂=CH₂ + H₂ (Ni, PbSO₄) → CH₃-CH₃ То, что в скобочках, нужно написать над стрелкой 2CH₄ (1500⁰С) → СH≡CH + 3H₂ CH≡CH + H₂ (Ni, PbSO₄) → CH₂=CH₂ CH₂=CH₂ + Br₂ → CH₂(Br)-CH₂(Br) CH₂(Br)-CH₂(Br) + 2KOH (спирт) → CH≡CH 2HC≡CH → CH₂=CH-C≡CH Последнюю стадию я не знаю. Вероятно полимеризация подойдет, но это не точно.