Две собаки бросились бежать к хозяину,и через 5 мин одновременно побежали к нему. Будем бежала со скоростью 420м/мин,а скорость Кузьки была на 80м/минут больше. Какая собака была дальше от хозяина? На сколько метров?действиями пж

Математика

Две собаки бросились бежать к хозяину,и через 5 мин одновременно побежали к нему. Будем бежала со скоростью 420м/мин,а скорость Кузьки была на 80м/минут больше. Какая собака была дальше от хозяина? На сколько метров?действиями пж

Автор: Гость