Две собаки бросились бежать к хозяину,и через 5 мин одновременно побежали к нему. Будем бежала со скоростью 420м/мин,а скорость Кузьки была на 80м/минут больше. Какая собака была дальше от хозяина? На сколько метров?действиями пж

Математика
Две собаки бросились бежать к хозяину,и через 5 мин одновременно побежали к нему. Будем бежала со скоростью 420м/мин,а скорость Кузьки была на 80м/минут больше. Какая собака была дальше от хозяина? На сколько метров?действиями пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420*5=2100 м пробежала Будем 420+80=500 м/мин скорость Кузьки 500*5=2500 м пробежала Кузька 2500-2100=400м Кузька была дальше чем Будем
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