Помогите пожл срочно(( Сколько мешков потребуется для того,чтобы 336кг риса расфасовать по 3 кг?

Математика

Помогите пожл срочно(( Сколько мешков потребуется для того,чтобы 336кг риса расфасовать по 3 кг?

Автор: Гость