Помогите пожл срочно(( Сколько мешков потребуется для того,чтобы 336кг риса расфасовать по 3 кг?

Математика
Помогите пожл срочно(( Сколько мешков потребуется для того,чтобы 336кг риса расфасовать по 3 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
336:3=112 мешков понадобится
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